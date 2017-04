Kristian Jeremiassen skifter igen politisk spor

Siumuts Kristian Jeremiassen, der netop er blevet valgt til overgangsudvalget i kommende Qaasuitsoq Syd for Siumut, forlader partiet. Det skriver KNR lørdag.

Beslutningen er ifølge KNRs oplysninger truffet, fordi Kristian Jeremiassen mener, at kommunalbestyrelsen ikke gør nok for hans by, Qasigiannguit, der kæmper med sociale problemer og affolkning.

Det er ikke første gang Kristian Jeremiassen vender den politiske kappe. I 2009 forlod han Atassut, efter at være blevet valgt ind i landstinget, hvilket han begrundede med partiets manglende visioner. Og der har tidligere været spekulationer om, hvorvidt politikeren ville stille op for Partii Naleraq grundet hans relation til formanden, Hans Enoksen.

Efter kommunalvalget kom Kristian Jeremiassen i fokus som en del af den femmandsgruppe i Siumut, der valgte at undsige deres to partimedlemmers borgmestervalg af siumutteren Enok Sandgreen og i stedet støttede IAs stemmesluger Ane Hansen.