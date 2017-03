Kristian Jeremiassen roser Sermersooq

Som bekendt har Kommuneqarfik Sermersooq fremlagt den største boligplan i Grønlands historie, hvor der blandt andet skal opføres ny bydel i Nuuk, Siorarsiorfik.

Men formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen (S) har kaldt projektet for 'et luftkastel'.

Eksemplarisk kommune

Men hans partifælle, medlem af kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia, Kristian Jeremiassen, der også stiller op til kommunalvalget i Qaasuitsoq Syd, roser Kommuneqarfik Sermersooq for deres planer.

- Kommuneqarfik Sermersooq er eksemplariske, som vi kan lære meget af. Kommunen har fremlagt deres interessante visioner til fremtiden, siger Kristian Jeremiassen i en pressemeddelelse.

Stor indragelse

Han fremhæver, at borgerne i Kommuneqarfik Sermersooq nu ikke er i tvivl, hvad kommunalpolitikernes planer er for fremtiden.

- Nu skal vi overføre vores lignende idéer til borgerne i vores kommende kommune, ligesom de gør i Sermersooq, hvor der skal være stor indragelse af befolkningen.

- Jeg vil gerne sige tak til borgmester Asii Chemnitz Narup for hendes arbejde. Du er eksemplarisk for dit arbejde i Kommuneqarfik Sermersooq, lyder det fra Kristian Jeremiassen.

