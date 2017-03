Krisehjælp under landsindsamlingen

En række krisetelefoner og MIOs SMS-tjeneste vil holde åbent i aften, når landsindsamlingen sendes på KNR TV.

Landsindsamlingens midler bruges til en indsats for at beskytte børn mod seksuelle overgreb.

Erfaringsmæssigt kan en massiv medieomtale af et emne som dette føre til, at nogle af de berørte får behov for at få nogen at snakke med.

- Landsindsamlingen kan vække meget svære og stærke følelser hos berørte seere hjemme i stuerne, skriver NAKUUSA i en pressemedelelse.

Nogen finder måske også modet til for første gang at bede om hjælp.

Derfor er der mulighed for at kontakte følgende kriselinjer:

MIO sms-rådgivning for børn og unge: 1899 (åben fra 20.00 til 23.00 fredag)

Børne- og ungetelefonen: 134 (åben fra 19.00 til 22 fredag og lørdag)

Attavik; rådgivning- og kriselinje: 146

Telefonrådgivning for voksne med senfølger: 141

​Derudover der også mulighed for at kontakte kommunerne (Se faktaboks til højre).