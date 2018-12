Krisecenter bliver forbillede: Mødre skal være mødre

Asger Søndergaard Nielsen Torsdag, 06. december 2018 - 10:09

Illernit bliver forbilledet for behandlingen af kriseramte kvinder og deres børn fremover. Det oplyste Naalakkersuisoq for Socialområdet, Martha Abelsen, på et pressemøde onsdag.

Hun fremhævede de gode resultater som behandlingscenteret i Qeqertarsuaq har opnået.

- Man har hjulpet mødre til at være mødre. Det er rigtig godt, at Illernit har udviklet deres egen behandlingsmodel. Den har vist sig i den grad at have en forebyggende effekt, sagde Martha Abelsen på pressemødet.

Så snart kvinderne ankommer til centeret med deres børn bliver der oprettet en gennemgående plan for de enkelte mødre og børnene. Et team bestående af terapeuter, en socialrådgiver, en lærer og sundhedshjælpere skaber rammerne for kvinderne og deres børn. Samtidig har der været et samarbejde med de lokale daginstitutioner, så børnenes behov er kendt af alle.

Udbredes til hele landet

Evalueringen fra socialstyrelsen anbefaler, at man udbreder behandlingsmodellerne fra Illernit til hele landet. På pressemødet sagde Martha Abelsen:

- Vi kan ikke oprette et center i alle kommunerne, men vi skal nok hjælpe de forskellige kommuner med at få implementeret de dele, som er muligt.

I evalueringen fremgår det dog, at der har været vanskeligheder i forbindelse med at rekruttere de nødvendige psykologfaglige kompetencer.

- Det har været svært at tiltrække de nødvendige kompetencer, men det har ikke været en hindring for, at personalet på Illernit har kunnet udføre behandlingsarbejdet, siger Martha Abelsen.

Kommunalt ansvar

Hun mener, at spørgsmålet om at få tiltrukket de nødvendige kompetencer er op til den enkelte kommune, og hvordan de enkelte kommuner organiserer sig.

Illernit blev oprettet i 2014 og er Grønlands første landsdækkende krise- og behandlingscenter til voldsramte kvinder og deres børn. Man kan på centeret i Qeqertarsuaq behandle fire til fem familier ad gangen. Fra 2014 til august 2017 har der været ti kvinder og 23 børn i Illernit.