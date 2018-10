Krav: Ekstra helikopter til Sydgrønland

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 25. oktober 2018 - 10:56

Trafiksituationen er helt ude af kontrol i Sydgrønland, fastslår Anders Olsen fra Siumut og kræver i den forbindelse, at Naalakkersuisut aktiverer de otte millioner kroner, som er afsat til forbedring af trafiksituationen i indeværende finanslov.

- Det er særdeles vigtigt at få styr på trafiksituationen her i Sydgrønland som mildest talt er elendig, derfor må Naalakkersuisut da også hurtigst muligt få styr på serviceaftalen som skaber masser af problemer, skriver Anders Olsen i en pressemeddelelse.

Han mener også, at det er ved at være på tide at få viden om, hvad et hurtigt arbejdende udvalg, som Naalakkersuisoq for Infrastruktur Simon Simonsen har nedsat tidligere på året, er kommet frem til.

Ekstra helikopter

- Havet er særdeles uroligt og vinterisen er allerede fænomener vi har været forberedt på, derfor mener jeg at Naalakkersuisoq må sikre os at der indsættes endnu en helikopter, lyder opfordringen fra Anders Olsen.

LÆS OGSÅ: Disko Line er stærkt udfordret i syd

Disko Lines direktør Noëlle Simoud oplyste tirsdag, at issituationen har skabt helt særlige problemer for transport af passagerer. Udskiftningen af en Targa til stålskibet Aviaq Ittuk har ikke løst problemet, da Aviaq Ittuk ikke kunne sejle igennem isen.