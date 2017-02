Kræver undersøgelse af ansatte i Sydkommunen

Kommune Kujalleqs borgerservice er på ingen måde tilfredsstillende. Atassut Qaqortoq kræver grundig undersøgelse af embedsmændene samt arbejdsforholdene i kommunen.

Sådan skriver Bentiaraq Ottosen, der stiller op for Atassut Qaqortoq i kommunevalget i Kommune Kujalleq.

Gør forskel på folk

Ifølge Bentiaraq Ottosen, arbejder kommunale embedsmænd kun for sig selv.

- Det er helt tydeligt, at embedsmændene gør forskel på folk, og det er på tide, at man gør noget ved det. Der er mange borgere, der flytter ud fra kommunen, og det har vi slet ikke råd til, påpeger Bentiaraq Ottosen.

Han fremhæver, at borgerne føler sig lukket ude af kommunen.

- Det kan ikke diskuteres, at flere borgere føler sig lukket ude i Kommune Kujalleq. Det vil Atassut Qaqortoq bringe op og vende arbejdskulturen. Borgerne skal føle sig trygge i vores kommune, siger Bentiaraq Ottosen.

Større undersøgelse af kommunen

Derfor mener han, at der skal være undersøgelse af embedsmændene.

- Vi skal have embedsmænd, der er veluddannede og kan sige tingene lige ud. Vi bør have en kommune, der er samlingspunkt for borgerne.

- Og der bør være undersøgelse af arbejdsforholdene i kommunen. I partiet mener vi, at det bør vejen til en bedre kommune, lyder det fra Bentiaraq Ottosen.

