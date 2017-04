Kræver handling for oprindelige folks rettigheder

Det er nu ti år siden FN vedtog sin Erklæring om Oprindelige Folks Rettigheder. Men langt fra alle lande har fået erklæringens bestemmelser gjort til national lovgivning.

Derfor kræver samer og inuit nu, at der skal sættes handling bag erklæringen.

ICC’s internationale formand Okalik Eegeesiak talte tirsdag i FN’s hovedkvarter i New York på vegne af oprindelige folk i Arktis, der består af Samerådet, de samiske parlamenter, ICC og repræsentanter for de arktiske oprindelige folks ungdom.

- Vedtagelsen af FN’s Erklæring om Oprindelige Folks Rettigheder som blev vedtaget d. 13. september 2007 af FN's Generalforsamling var en vigtig milepæl for at beskytte og fremme de oprindelige folks rettigheder, sagde Okalik Eegeesiak i sin tale.

Men skridtet skal følges op af at landende omsætter rettighederne til love.

- Nu, hvor vi markerer tiårsdagen for vedtagelsen af erklæringen, fortsætter de arktiske oprindelige folk med at opfordre vores respektive regeringer til at indlede nationale implementeringsprocesser for at gennemføre erklæringens målsætninger, sagde Åsa Larsson Blind, der er præsident for Samerådet.

- Oprindelige folk i hele Arktis og over hele kloden er fortsat fokuserede på de højtidelige forpligtelser for at sikre gennemførelsen af vore rettigheder, som anført i UNDRIP (Erklæringen om Oprindelige Folks Rettigheder, red.). Da de oprindelige forpligtelser blev vedtaget, var det med en uopsættelighed, sagde Hjalmar Dahl, præsident for ICC Grønland.