Kræver flere midler og hjælp til seksuelt krænkede børn

- Seksuelt krænkede børn kan på lang og kort sigt opleve stærke psykologiske problemer, hvis de ikke modtager den rette hjælp.

Det siger børnetalsmand Aviâja Egede Lynge i en pressemeddelelse. Derfor ser hun en vigtighed i, at der skal flere midler og hjælp til seksuel krænkede børn, for at Børnekonventionen kan følges.

- Konsekvenserne kan blandt andet være, selvmordstanker, depression, skyldfølelse, lav selvværd, hukommelsesforstyrrelser og svækket præsentation i skolen, påpeger børnetalsmanden.

Mere hjælp og flere ressourcer

Aviâja Egede Lynge er enig med udmeldingen fra forsvarsadvokaten Ulrik Blidorf om, at seksuelle overgreb er et samfundsproblem, og at der bør ydes mere hjælp og flere ressourcer til at styrke psykologbistanden i landet. Især omkring kysten, hvor samfundene ofte er meget små, kan der være mangel på ressourcer.

Men hun er fortsat bekymret over, at der findes flere overgreb der ikke bliver meldt på grund af frygt.

Roser kommune

- MIO har gentagne gange talt for, at det skal gøres tryggere at underrette politiet eller kommunen såfremt man har kendskab til eller mistanke om seksuelle overgreb mod børn, fremhæver Aviâja Egede Lyng, der mener, at det bør gøres nemt og trygt for børn selv at fortælle det.

Børnetalsmanden roser Qaasuitsup Kommunia, som har gjort det trygt at underrette om et overgreb. Her kan man anonym henvende sig til kommunens centrale underretningsenhed, hvilket har vist, at virke.

