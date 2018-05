Kovending: Grønlandsk forfatter får legat

Redaktionen Fredag, 18. maj 2018 - 09:37

Da forfatteren Niviaq Korneliussenen fik afslag på et arbejdslegat fra Statens Kunstfond, gik Aaja Chemnitz Larsen indi sagen for at få belyst definitionen af, hvornår kunst er i tilknytning til den danske kunstscene.

Værd at forfølge

- Denne sag er værd at forfølge, fordi kultur åbner døre og kan skabe viden og forståelse både i og udenfor Danmark. Det gælder også grønlandsk kunst, som kan bidrage til at nuancere og give et indblik i grønlandske forhold blandt befolkningen i Danmark. Derfor er det nødvendigt med klare rammer for, hvilke midler grønlandske kunstnere kan søge hos Statens Kunstfond, udtaler hun i en pressemeddelelse.

Aaja Chemnitz Larsen har netop modtaget svar fra kulturminister Mette Bock, hvori det fremgår, at der i praksis ikke er krav om dansk bopæl eller dansk statsborgerskab for at modtage et arbejdslegat. Derimod er det et spørgsmål om, hvorvidt kunstnerne har en tilknytning til den danske kunstscene eller det danske kulturliv.

Klage hjalp

I den konkrete sag betød kunstnerens egen klage, at sagen blev taget op på ny, og at kunstneren nu er blevet tildelt et arbejdslegat.

- Det er et vigtigt skridt på vejen mod at skabe større kulturel forståelse, der beriger vores lande internt i rigsfællesskabet. Jeg mener, at kulturministeren med sit svar netop tager ejerskab og tilskriver grønlandsk kunst værdi, der kan bidrage til den danske kunstscene, siger det grønlandske folketingsmedlem.