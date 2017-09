Kortvarige afbrydelser i nord

Klargøring til den nye højhastighedsradiokæde i Nordgrønland vil medføre en række kortvarige afbrydelser. Det oplyser, Tele-Post i en pressemeddelelse.

Flere forbindelser vil blive ramt

Qasigiannguit, Ilulissat, Uummannaq, samt tilhørerne bygder vil, i perioden fra 20.-28. september, opleve afbrydelser på fastnettelefoni, mobil, kystradio og flyradiotjenester.

- Telefonlinjerne skal omlægges, for at gøre klar til, at den nye højhastighedsradiokæde mellem Aasiaat og Ilulissat kan komme i drift, og kunderne kan få hurtigere forbindelser, lyder det fra Tele-Post.

Tele-Post regner med at afbrydelserne vil have 5 minutters varighed. Teleselskabet beklager for eventuelle gener det kan give til kunderne.