Kontroversielt forslag møder ingen opbakning

- Politikerne skal være med til at forsvare demokratiet. Det er et grundlag for samfundet, og det er ikke Siumuts politik, at minimere de dømtes rettigheder.

Sådan skriver den politiske ordfører for Siumuts Inatsisartut-gruppe, Jess Svane, der dermed ikke støtter Kaaleeraq Møller Andersens forslag om, at forbryderne ikke længere må have stemmeret.

Jess Svane påpeger, at man også skal kunne forsvare de dømtes rettigheder.

- Man dømmer folk på baggrund af kriminalloven, og alle i samfundet, der ikke er umyndiggjort, har stemmeret. Det skal vi på hvert tid forsvare, og vi skal også sørge for, at vi ikke minimere retten til at stemme, fremhæver han.

Og han siger, at hvis man indfører forslaget, vil man starte med at stille spørgsmålstegn over kriminalloven.

Ungdomsafdeling kritiserer også forslaget

Heller ikke Siumuts ungdomsafdeling bakkes der op om Kaaleeraq Møller Andersens forslag.

- Vi skal understrege, at vi ikke støtter forslaget på nogen måde. Og vi mener derimod, at vi skal arbejde for, at demokratiet skal spredes så meget som muligt, siger formanden for Siumuts Ungdomsafdeling, Steve Sandgreen, i en pressemeddelelse.

Og han mener ikke, at man bekæmpe kriminalitet ved at indføre forslaget.

- Forebyggelse og behandling er vejen frem. Når folk begår kriminalitet, er det ofte tegn på, at de har brug for hjælp. Man kan ikke udelukke dem, der har begået forbrydelse ved at afskaffe dem stemmeret. Og man skal også huske på, at dem, der er blevet dømt, også har rettigheder, lyder det fra Steve Olsvig.