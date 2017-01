Kontroversielle kinesere vinder søkabelkontrakt

Det bliver det kinesiske selskab Huawei, der skal levere terminaludstyret til landingspunkterne på det nye nordgående søkabel til Aasiaat.

Ved samme lejlighed skal det opdatere tilslutningen til det eksisterende søkabel mellem Nuuk, Sydgrønland, Island og Canada, så det er fremtidssikret, mere stabilt og kan flytte seks gange mere data, når det engang bliver relevant.

Det bekræfter Tele-Posts direktør for strategi og projektstyring Flemming Drechsel over for AG.

USA og Australien siger nej tak

Huawei mistænkes imidlertid for at spionere for de kinesiske myndigheder via bagdøre i udstyr, netværk og kode, som kan være stort set umulige at opspore og kontrollere.

Således karakteriserede en amerikansk kommission selskabet som en ”national sikkerhedsrisiko” i 2012, fordi det har tætte forbindelse til flere kinesiske myndigheder.

Tidligere chef for de amerikanske efterretningstjenester CIA og NSA, Michael Hayden, udtalte året efter, at Huawei spionerer på vegne af den kinesiske stat.

Af samme grund har Huawei i USA kun adgang til at sælge til private, hvorimod det holdes ude af den offentlige teleinfrastruktur.

Også australierne har besluttet at holde Huawei ude af de nationale netværk. I Canada afviste myndighederne sidste år at give to Huawei-ansatte arbejdstilladelse på grund af frygt for spionage.

Forsvarets efterretningstjeneste skifter holdning

I Danmark var det årsag til stor kontrovers, da Huawei i 2013 vandt kontrakten på at udbygge TDC’s mobilnetværk.

Forsvarets Efterretningstjeneste advarede i 2011 om risikoen fra spionage ved brug af Huawei, men blåstemplede senere de indførte forholdsregler.

- I dag henholder TDC sig til, at Center for Cybersikkerhed under FE finder aftalerne med TDC uproblematiske. Men det står i stærk kontrast til FE’s tidligere vurdering. Der er væsentlige penge på spil, og det civile og økonomiske aspekt har tilsyneladende vundet over det militære og sikkerhedsmæssige, sagde en centralt placeret anonym kilde i den forbindelse til Politiken.

