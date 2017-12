Kontreadmiral advarer mod spionage

Rigsfællesskabet bør have fuld og uredigeret adgang til al information, som sendes gennem en kommende satellit-jordstation i Nuuk. Det skriver avisen AG,

Bindeled

Sådan lyder det fra chefen for forsvarsakademiet, kontreadmiral og tidligere flådechef Nils Christian Wang, efter at AG i sidste uge kunne fortælle, at Kina planlægger at installere en modtager i Nuuk, som skal agere bindeled til landets satellitter i polare baner.

Aftalen blev indgået i foråret mellem Naturinstituttet og en af hovedkræfterne bag den kinesiske polarstrategi, og en ekspert advarer om, at initiativet er del af en overordnet kinesisk strategi, som også handler om sikkerhedspolitik.

Jordstationen kan for eksempel bruges til at styre og spore missiler.

Læs hele artiklen i avisen AG, som du kan få adgang til via linket herunder: