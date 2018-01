Kontant bonus til sælfangere

Det er Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi Hans Enoksen, der har besluttet, at der i lighed med tidligere år skal udbetales bonus.

- Jeg er meget glad for, at det igen har været muligt at påskønne fangernes indhandling af sælskind gennem udbetaling af en bonus. Fangererhvervet er en vigtig del at vores kulturarv, og det ligger mig meget på sinde at sikre, at vores fangerkultur og bæredygtige sælfangst kommer til udtryk, siger Hans Enoksen i en pressemeddelelse.

Det samlede beløb for 2017 vil komme op på 1,5 millioner kroner og er finansieret inden for den samlede bevilling til indhandlingstilskud for sælskind, oplyses det.

Udbetalingen foretages gennem Great Greenland, og jo flere sælskind man har indleveret jo flere penge får man udbetalt i bonus.

Sælfangerne kan forvente, at de i løbet af næste uge vil få pengene overført til deres bank.