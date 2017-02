Konsulent i hovedstadsprojekt var konsulent på projekt der gik ned

Kommuneqarfik Sermersooq har ansat Per Bendix som konsulent til sit byudviklingsprojekt i Nuuk. Han har tidligere været konsulent for et projekt til 650 millioner kroner i Køge, som endte i ingenting. Det fortæller KNR.

Med henvisning til TV2 Lorry kan KNR fortælle, at Køge Kommune ville bygge et stort projekt, det skulle kombinere et stadion med en erhvervspark. Men i 2015 faldt projektet til jorden.

Per Bendix siger til KNR, at man ikke kan sammenligne projektet i Køge og projektet i Nuuk.