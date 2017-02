Konkursramte skibe koster 50 millioner

Over 125 ejerløse fartøjer hober sig op i landets havne. De er forladte af deres oprindelige ejere, nedslidte og ofte konkursramte.

Og så udgør de en fare for miljøet.

Sektorplan sendt i høring

Det fremgår af en ny sektorplan for havne, som Naalakkersuisuts infrastruktur-departement har sendt i høring. Planen er udarbejdet af rådgivningsfirmaet Orbicon Grønland A/S og har som en af sine hovedpointer, at der – frem mod 2016 – bør nedlægges eller sælges op mod 70 havneanlæg. Det er 40 procent af de eksisterende, selvstyreejede havneanlæg.

Et stort problem rundt omkring i havnene er ifølge rapporten de såkaldte kondemnable skibe, altså fartøjer, som bør ophugges.

Læs hele artiklen i det seneste nummer af AG, som du kan købe adgang til via linket herunder: