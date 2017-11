Kongehuset vil yde hjælp til ny multiarena

- Vi har spurgt Kongehuset om kronprins Frederik kan være protektor i forbindelse med udarbejdelsen af Ilulissats Multiarena.

Det oplyser bestyrelsesformanden bag multiarenaprojektet i Ilulissat, Niels Davidsen, til Sermitsiaq.AG. Han siger, at de spurgte Kongehuset, fordi kronprins Frederik kunne være med til at tiltrække investorer og fonde.

- Vi fik ikke en direkte afvisning fra Kongehuset om forespørgslen, men vi fik det svar, at Kongehuset gerne ville være med til at finansiere redskaberne i multiarenaen, når den står klar, siger Niels Davidsen.

Frostfri bane

Han fortæller, at det vil være til stor gavn for Ilulissat, hvis multiarenaen bliver realiseret.

- Først og fremmest skal det være en overdækket fodboldbane. Selve banen skal være frostfri, hvor det er køligere end en normal idrætshal, men det skal være en bane, hvor den skal kunne bruges om vinteren. Men så vil der også være mulighed for at holde koncerter og større messer på multiarenaen.

- Samtidigt skal multiarenaen være tilgængelig for alle alle i samfundet. For eksempel vil den være tilgængelig for idrætstimer for folkeskoleelever, andre idrætsforeninger vil benytte hallen, samtidigt kan hallen også benyttes ved forsamlinger. Derfor vil det være tiil stor gavn for borgerne her i Ilulissat, hvor multihallen kan benyttes i forebyggelsesarbejdet med at aktivere de unge, fremhæver Niels Davidsen.

Kan udvides i fremtiden

Selv om multiarenaen er et privatprojekt, så har bestyrelsen allerede lavet en aftale med kommunen om, at det er den, der skal stå for driften, når den tages i brug.

Niels Davidsen vil anbefale bestyrelsen, at man går i gang med at realisere en multihal, der koster 20 millioner kroner. En beslutning, der skal træffes om kort tid. Et andet og mere ambitiøst og dermed også dyrere projekt er også på tegnebrædtet og nu er tiden kommet, hvor bestyrelsen skal vælge.

- Med en hal til 20 millioner kroner vil der være mulighed for at udvide den i fremtiden. Det kunne være lokaler til cafeteria. Der vil også kunne etableres øvelokaler til musikere og andre, der har med kultur at gøre, lyder det fra Niels Davidsen.