Kongehuset i sorg

Prinsesse Benediktes mand, prins Richard, er pludselig afgået ved døden mandag aften på slottet i Berleburg. Det skriver nyhedsbureauet Ritzau

Prins Richard, der i 1968 blev gift med Dronning Magrethes søster, blev 82 år.

- Det er med stor sorg, at jeg på vegne af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte må meddele, at Hans Højhed Prins Richard er afgået ved døden, hedder det i en pressemeddelelse fra prinsessens privatsekretær.

På fisketur i Narsarsuaq

Prins Richard besøgte sammen med prinsesse Benedikte og den daværende danske statsminister Grønland tilbage i 1969. Det fremgår af en artikel, der dengang blev bragt i AG.

Det royale par deltog i en turne med Den Kongelige Teater, som var finansieret af Prinsesse Benediktes Fond. De skulle i den forbindelse deltage i indvielse af den nybyggede sportshal i Nuuk, men valgte inden da at rejse til Narsasuaq for at fiske.

Prinsen havde efter sigende ikke held med at fange de fisk, han havde set frem til.

Prins Richard har tidligere været alvorligt syg af og behandlet for blandt andet hudkræft. Parret er forældre til tre børn, Gustav, Alexandra og Nathalie og fire børnebørn.