Konference skal sparke liv i grønlandsk fødevareeksport

Fødevarer fra Grønland skal udvikles til et stærkt varemærke.

Det er en udvikling henimod dette mål, som konferencen 'The Greenland Label – Quality Food from the Arctic' skal sparek i gang.

Mangler gennembrud

Arctic Business Council, der står bag konferencen, noterer sig, at der er en stribe mindre virksomheder, der i disse år arbejder med at udvikle nye grønlandske fødevarer.

- Alligevel mangler vi at se det helt store gennembrud på eksportmarkederne, samtidig med at Grønland fortsat importerer masser af fødevarer fra blandt andet Danmark, står der i invitationen til konferencen.

Små nyskabende virksomheder

På seminaret skal der således både drøftes, hvordan forsyningen af hjemmemarkedet kan styrkes, samtidig med at dørene til eksportmarkederne sparkes ind.

En række af de små nye virksomheder som Maki Seaweed, Greenland Foods, Arctic Green og Lilleholm vil være tilstede ved konferencen for at dele deres erfaringer og drøfte hvilke forhindringer, der eksisterer.

Arctic Business Council vurderer nemlig at tidspunktet er godt.

- Gennem de seneste år er der opstået en række mindre virksomheder, der arbejder seriøst og målrettet på at udvikle nye produkter. Kreativiteten og innovationslysten er i top. De har tiden med sig, står der i invitationen.

Rejer skal åbne døren

Inden for fiskeriet skal de grønlandske rejers gode navn og rygte benyttes til at åbne op for nye fiskeprodukter. Blandt andet skal det diskuteres, hvordan man, med inspiration fra Island, kan udbytte hele fisken til produktion.

Konferencen afholdes på onsdag 22. marts klokken 8.00-17.00 på Ilisimatusarfik.