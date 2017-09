Kommunikation sikrer kontinuerlig indhandling

Inden rejefiskerne tager på fiskeri melder de sig ind i fabrikkens tavle i Ilulissat, hvor de meddeler hvornår de lander og cirka mængden af de rejer de regner med at indhandle, når de indhandler til fabrikken. Det oplyser Royal Greenland på sin hjemmeside.

- Derfor er vi på fabrikken altid forberedte med isede kasser, når kutterne kommer i havn på de datoer de har meldt indhandling, fortæller indhandlingsformand i Royal Greenlands fabrik i Ilulissat, Anders Berthelsen.

Afgørende for antallet af medarbejdere

Kommunikationen imellem kutterejerne og fabrikken er også afgørende for antal af medarbejdere der kaldes på arbejde, når kutterne indhandler deres fangst til fabrikken.

Indhandlingsformanden Anders Berthelsen oplyser også, at rejekutterne fisker i fire dage og, at planlægningen gør, at seks rejerkuttere ikke indhandler samtidig.

Kutterejere tilfredse med kommnunikationen

Medejer af kutteren Avataq, Edvard Magnussen er tilfreds med den gode kommunikation med Royal Greenlands fabrik i Ilulissat.

- Kommunikationen til fabrikken sikrer også en kontinuerlig indhandling for os fiskere, siger Edvard Magnussen.