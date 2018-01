Kommunernes anlægsbudget sætter rekord

Borgerne i landets fem kommuner kan genbruge skattekortet fra sidste år.

De tre gamle kommuner fastholder deres skatteprocent, og de to nye kommuner i Nordgrønland overtaget Qaasuitsup Kommunias skatteprocent.

Selvstyret rører heller ikke ved sine skatteprocenter, skriver avisen Sermitsiaq.

Dermed får borgerne i Kommuneqarfik Sermersooq og Qeqqata Kommunia en samlet skatteprocent på 42, og borgerne i Kommune Kujalleq, Kommune Qeqertalik og Avannaata Kommunia en samlet skatteprocent på 44.

Kommunerne har trods den fastfrosne skatteprocent lagt et rekordstort anlægsbudget i 2018 på samlet 552 millioner kroner.

Landets folkerigeste kommune, Kommuneqarfik Sermersooq, tegner sig med 227 millioner kroner for knap halvdelen af den halve milliard, som kommunerne har afsat til anlægsprojekter i 2018.

– Vort anlægsbudget er ambitiøst, men en nødvendighed, hvis vi ønsker at understøtte den positive udvikling, som kommunen er kommet ind i. Det er en højt politisk prioriteret målsætning at sikre et højt anlægsniveau, fordi vi har behov for boliger, institutioner, og fordi anlægsaktivitet skaber arbejdspladser, siger borgmesteren i Kommuneqarfik Sermersooq Asii Chemnitz Narup.

