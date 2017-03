Kommuner tjener stort på bopælsattester

Fra årsskiftet blev det nødvendigt at fremvise en bopælsattest hos Diskoline, hvis man skal have dækket eventuelle udgifter i forbindelse med forsinkelser på rejsen.

De borgere, der ikke selv kan fremskaffe attesten via nemID, kan få udleveret én hos kommunen. Men det koster 60 kroner,

Overskud på 75.000

Sidste år tjente Qaasuitsup kommunia omkring 75.000 kroner på at udstede bopælsattester til borgere uden nemID eller borger, der af andre årsager ikke kan fremskaffe dokumentet selv.

Det viser en beregning, kommunen har foretaget.

Beregningen er lavet på baggrund af det forslag, som kommunalpolitiker og medlem af udvalget for social og familieanliggender, Kristian Jeremiassen fra Siumut, har stillet om gratis udlevering af attester.

- Med de forværrede rejseforhold kræves det nu, at borgerne skal have udgifter. Ikke alle har råd til det, så vi må give vores borgere ensartede muligheder, lyder det i et forslag fra Kristian Jeremiassen.

Han mener, at kommunen bør afsætte en periode på omkring tre måneder, hvor alle borgere kan hente en bopælsattest uden omkostninger.

Tager ti minutter

Kommunen har vurderet, at det tager en medarbejder omkring ti minutter at udstede en attest og at der derfor er forbundet en lønudgift på cirka 30.000 kroner årligt med udstedelse af attester.

Der blev i 2016 udstedt 1765 bopælsattester i Qaasuitsup kommunia og kommunen havde derfor en indtægt på 105.900 kroner.

Det er økonomiudvalget, der skal tage stilling til, om Jeremiassens forslag skal anerkendes.