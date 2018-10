Kommuner svigter døgninstitutions-børn

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 09. oktober 2018 - 23:35

Ombudsmanden har gennemført et tilsyn på PITU’s afdelinger i såvel Nuuk som Tasiilaq og har netop offentliggjort en rapport, der afslører flere problemstillinger, men overordnet set var der ”skabt trygge og hjemlige rammer for beboerne”, lyder det.

Trygge rammer

- Beboerne som inspektionsholdet talte med, gav udtryk for, at de var glade for at bo på institutionen, og at de følte sig trygge, skriver ombudsmanden.

PITU PITU er en selvejende døgninstitution for omsorgssvigtede børn og unge i alderen 0-18 år med særligt fokus på søskendebørn. Institutionen har en afdeling i Nuuk og en afdeling i Tasiilaq. Afdelingen i Nuuk er normeret til 16 pladser Afdelingen i Tasiilaq har plads til fire beboere.

På et område halter det især, selv om den selvejende institution har rykket kommunerne igen og igen: Kommunerne laver ikke den lovpligtige handleplan for hvert anbragt barn, hvilket skal ske årligt.

Ombudsmands-institutionen skriver:

- Jeg har gjort de ansvarlige kommuner opmærksom på forholdet, står der i de to rapporter.

Eget værelse fraveget

En anden problemstilling er, at nogle børn boede to og to på værelser, selv om bekendtgørelsen foreskriver, at børnene skal have deres eget værelse.

- Institutionen oplever det ikke som et problem, da flere søskende ønsker at bo sammen, fremgår det af rapporten.

Selvstyret har i sidste uge sendt en revideret bekendtgørelse i høring, hvor netop kravet om eget værelse kan fraviges, så søskende kan dele værelse på en døgninstitution.

Når der anvendes magt over for et barn skal det indberettes og i to tilfælde var dette ikke sket på institutionen i Tasiilaq.

- Jeg finder det kritisabelt, at der i to tilfælde ikke er sket indberetning af magtanvendelse. Jeg henstiller, at PITU sikrer, at magtanvendelse fremover i alle tilfælde bliver indberettet i overensstemmelse med magtanvendelsesloven, fremgår det af ombudsmandens rapport.

PITU oplyser, at man har gennemgået reglerne og fået dem indskærpet over for medarbejderne.

Flere kritisable forhold

Af andre kritisable forhold nævner rapporterne blandt andet:

Epilepsimedicin lå frit fremme på køkkenbordet. Nu er det bag lås og slå.

Børn og forældre skal informeres om magtanvendelsesloven.

Brandøvelse var ikke gennemført igennem de seneste to år.

Sparsom indretning af børnenes soveværelser

Udlevering af husregler til børn og forældre

Det er første gang, at ombudsmanden har gennemført et tilsyn på en privat døgninstitution. 1. juli 2017 blev de private institutioner indlemmet i ombudsmandens arbejdsområde.

De to tilsyn i Nuuk og Tasiilaq blev gennemført i marts og april 2018.

- Formålet med inspektionerne er at undersøge, om institutionerne tager sig godt af beboerne og overholder reglerne. Under besøgene kigger ombudsmanden og embedets medarbejdere på lokalerne og taler med både ledelse, medarbejdere, beboere og pårørende, oplyser ombudsmanden Vera Leth.

