Kommuner får nye hjemmesider

Fremover skal borgerne i Avannaata Kommunia taste sig ind på www.avannaata.gl for at få oplysninger om kommunen, der dækker over byerne Ilulissat, Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq og en række bygder.

Den anden kommune – Kommune Qeqertalik – får hjemmeside-adressen www.qeqertalik.gl og har følgende byer og tilhørende bygder: Aasiaat, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq og Kangaatsiaq under sig.

Beredskabet

På beredskabsfronten får kommunedelingen også konsekvenser. I nord vil Bjarne Gregersen fortsætte som beredskabschef og i Qeqertalik bliver det David Løvstrøm, som er beredskabschef. Det oplyses, at der ikke er nogen organisatoriske ændringer på de respektive brandstationer.