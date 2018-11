Kommune taber stribevis af sager om førtidspension

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 05. november 2018 - 11:00

I perioden juli 2018 til september 2018 har Kommuneqarfik Sermersooq således tabt seks ud af syv sager i Det Sociale Ankenævn.

Den syvende sag kan kommunen også ende med at gå kommunen imod, da Ankestyrelsen har forlangt, at sagen får en ny behandling i det kommunale system.

861 modtager førtidspension

Der er 861 borgere i kommunen der modtager førtidspension, fremgår det af en oversigt, som Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked har udarbejdet i forbindelse med dagens udvalgsmøde.

Sager fra Det Sociale Ankenævn fordelt på områder og i perioden juli til september 2018 Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked

Det fremgår af oversigten, at det alene er inden for førtidspensionsområdet, at kommunen indtil videre i den nævnte periode har lidt nederlag. Når det eksempelvis gælder klagesager over offentlig hjælp inklusiv huslejerestancer, så har kommunen vundet otte sager, mens fem andre sager er ”hjemvist” og skal igennem en ny sagsbehandling.

Fokuspunkt

Direktør Isak Nielsen Kleist oplyser i orienteringen til politikerne, at ”et fremadrettet fokuspunkt er, at evnen til at yde god sagsbehandling i højere grad ligger i forvaltningen som helhed og ikke hos de enkelte medarbejdere”.

- Det høje antal hjemvisninger (11 ud af 26) er til dels et produkt af udskiftning af kompetente medarbejdere samt forståelse af nye lovgivninger (nov. 2015) inden for Førtidspension og Alderspension, forklarer direktøren, der har et ønske om at skabe mest mulig åbenhed om de sager, der afgøres i Det Sociale Ankenævn.