Kommune siger ja til nye fabrikker i Sisimiut

Polar Seafood er det ene af to selskaber, der har søgt om og nu fået tilladelse til at bygge fiskefabrikker på havnen i Sisimiut.

Bestyrelsesformand fra Polar Seafood, Henrik Leth, oplyser, at selskabet den kommende tid skal afklare, hvorvidt der er grundlag for, at planerne realiseres.

- Vi er fortsat i en overvejelsesfase, og vi har endnu ikke endeligt besluttet, om vi gennemfører projektet, så det er for tidligt at udtale sig konkret om projektet. Vi regner med at tage en endelig beslutning i løbet af de kommende måneder, udtaler Henrik Leth til Sermitsiaq.AG.

Hos kommunen ser man dog gerne, at både Polar Seafood og 66.56° North, som er den anden af de to ansøgere, etablerer sig på den kommunale havn, som det har kostet Qeqqata Kommunia over 50 millioner kroner at opføre.

Hellere fiskeri end turisme

Havnen bliver i dag benyttet til containeropbevaring og boder, der om sommeren servicerer krydstogtturisterne. Men det er der ikke meget indtægt i, fastslog kommunens politikere, da ansøgningen vedrørende fabrikkerne for nylig blev behandlet.

- Hvis der opføres to fabrikker på den kommunale havn vil det straks medføre potentiel indirekte mere indtjening til kommunen i form af skatteindtægter fra mere aktiv fiskeindustri, fremgår det af mødereferatet.

Kommunen er derfor positivt indstillet, såfremt de to virksomheder går videre med planerne.

- De nye fiskefabrikker forbedrer fiskernes mulighed for at sikre en god indtjening på deres fangster og fiskefabrikkerne vil også skabe flere arbejdspladser i Qeqqata Kommunia, dermed en bedre økonomisk bæredygtighed. Fiskefabrikkerne vil også medføre, at havnens arealer udnyttes mere intensivt og dermed sikrer en bedre udnyttelse af de offentlige investeringer i havneanlæggene, konkluderede politikerne.

Hvis de to virksomheder ønsker det, kan byggeriet påbegyndes i foråret 2017.