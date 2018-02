Kommune sender mistillids-erklæring - frygter at blive Sorteper

En enig kommunalbestyrelse i Qeqqata Kommunia vil sende en mistillidserklæring til Inatsisartut samt Naalakkersuisut.

Det fremgår af referatet af dagsorden fra kommunalbestyrelsesmødet.

- Koalitionen indstiller, at vi som en samlet kommunalbestyrelse sender en mistillidserklæring til Inatsisartut samt Naalakkersuisut for uansvarlig handlinger, uden ansvar for samfunds- og konsekvensberegninger, at sætte hele Grønland på økonomisk kollisionskurs ved, at ville anlægge nye lufthavne, som på ingen måde lever op til en atlantlufthavns stabilitet, med investeringer som Grønlands økonomisk ikke kan bærer, og som ikke tilgodeser de helt unikke og gode placeringer som allerede eksisterer i dag, oplyses det i referatet.

Kommunalbestyrelsens klare holdning er, at bevare Kangerlussuaq, men kommunen er blevet oplyst fra Air Greenland, at bygden skal lukkes, når lufthavnene i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq er klar til brug.

Siden 2015 har Qeqqata Kommunia arbejdet for, at der kom retvisende oplysninger om renoveringsbehovet i Kangerlussuaq frem til offentligheden. Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe mellem Selvstyret og kommunen for at analysere Kangerlussuaqs fremtidsmuligheder, og sidenhen har Selvstyret været gang med samfundsøkonomiske analyser af lufthavnsstrukturen.

- Det er dog bemærkelsesværdigt, at Kaalallit Airports A/S ikke har undersøgt scenarier, hvor Kangerlussuq landingsbane eksisterer. Det synes i direkte modstrid med Naalakkersuisuts udmeldinger om Kangerlussuaq og i modstrid med arbejdsgruppen for Kangerlussuaqs fremtids arbejde, fremgår det i referatet.

Det bliver dyrere at rejse

Vurderingen fra administrationen i Qeqqata Kommunia er, at konsekvenserne af ny lufthavnsstruktur for Qeqqata Kommunia er forholdsvis klar.

- Det vil medføre, at landskassen bruger dets begrænsede midler på nye lufthavne uden for Qeqqata Kommunia. Det vil endvidere have den konsekvens, at det bliver dyrere og vanskeligere at beflyve regionen, hvis Kangerlussuaq ikke forbliver hovedlufthavn, lyder det fra Qeqqata Kommunia.

I sagsfremstillingen påpeges det også, at det vil få alvorlige konsekvenser for den blomstrende turisme, som allerede eksisterer i Kangerlussuaq-området. Og det vil smitte af på kommunen, der er bange for at blive Sorteper i det store lufthavnsspil.