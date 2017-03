Kommune sætter ind mod korruption

Det fremgår af en pressemeddelelse fra hovedstadskommunen, hvor det fremgår, at borgmester Asii Chemnitz Narup i dag har haft emnet på dagsordenen på et møde med direktør Sergejus Muravjovas fra Transparency International Litauen og med formand Anita Hoffer og medarbejder Bodil Karlshøj fra Transparency International Greenland.

Mange ligheder

- Det var interessant at høre om arbejdet i Litauen. Selvom udfordringerne umiddelbart er meget forskellige, så er der også mange ligheder,” fortæller Asii Chemnitz Narup efter mødet og tilføjer:

- I Kommuneqarfik Sermersooq har vi indledt en proces med at udpege professionelle bestyrelsesmedlemmer til vores selskaber. Det er også et område, som der er stort fokus på i Litauen.

Kommuneqarfik Sermersooq meldte sig ind i Transparency International Greenland i 2016 som den første kommune i landet. Det giver kommunen en række muligheder for at samarbejde om gennemsigtighed og anti-korruption.

Håndbog på vej

Transparency International Greenland har også en håndbog om gennemsigtighed og anti-korruption for kommunalt ansatte på vej. Den udkommer i løbet af foråret.

- Fra Kommuneqarfik Sermersooqs side har vi været involveret og kommet med input til håndbogen. Den kan blive et vigtigt redskab for vores mange ansatte, for vi SKAL være en kommune, man kan regne med, og jeg glæder mig til, håndbogen udkommer og til at fortsætte det gode samarbejde. Håndbogen skal danne udgangspunkt for en række kursusforløb for nøglepersoner i kommunen,” oplyser Asii Chemnitz Narup.