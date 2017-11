Kommune Qeqertalik klar med sit første budget

Driftsudgifter på 493 millioner kroner, anlægsudgifter på 51 millioner, indtægter på 560 millioner og dermed et overskud på 16 millioner. Sådan ser de tørre tal ud i næste års budget for den nyfødte Kommune Qeqertalik.

Enigt udvalg

Det er et enigt overgangsudvalg, der står bag budgettet.

- Visionen for den nye kommune er en ligeværdig udvikling af alle bosteder i kommunen med borgernes behov og ønsker som udgangspunkt – og det er vores opgave som ansvarlige politikere, at sikre vores borgere og erhvervsliv gode vilkår i hele vores kommune, skriver borgmeste Ane Hansen (IA) i en pressemeddelelse.

- Der er mange love og regler, som sætter rammerne for, hvordan en kommune skal drives – inden for de rammer vil vi lytte til borgere der bor i de enkelte bosteder og tage udgangspunkt i deres behov.

Moderniserede arbejdsgange

Som Ane Hansen (IA) tidligere har fortalt, så vil hun modernisere kommunens arbejdsgange, så de bedre passer til de lokale vilkår.

- Vi vil skabe en organisation, der i højere grad end tidligere tager afsæt i grønlandsk kultur og er tilpasset grønlandske forhold, skriver hun.

Borgmesteren fastslår samtidig, at der fortsat er usikkerhed om, hvor mange penge Qeqertalik vil ‘arve’ efter Qaasuitsup Kommunia samt, at den kommunens egen organisation fortsat er under opbygning. Hun mere end antyder, at der nok vil ske justeringer af budgettet.

- Vi lægger derfor allerede nu op til, at der skal ske en grundigere analyse af vores økonomi frem mod første budgetopfølgning for 2018 i april/maj.