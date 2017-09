Kommune Qeqertalik vil være foregangsområde

Spændende tider venter for den kommende kommune, Qeqertalik Kommune.

Når Qaasuitsup Kommunia deles 1. januar, ønsker kommunen at være foregangsområde for andre kommuner.

- Vi skal ikke have mange topschefer i vores kommune, og vi skal ikke have en stor administration. Det vi ønsker er, at vi servicerer borgerne bedre end det, de har oplevet under Qaasuitsup Kommunia, siger formand for Overgangsudvalget Ane Hansen (IA), der fra den nye år skal være borgmester i Kommune Qeqertalik.

Væk med topschefer

- Vi vil væk fra systemet, hvor der er mange topchefer og direktører, og i stedet for det, vil vi øge kvaliteten for serviceringen for borgerne. Systemet er blevet kritiseret for at være dansk, så nu har vi muligheden for at ændre tingene, hvor vi ikke efterligner danskerne, fremhæver hun.

Overgangsudvalget har derfor etableret et system, der passer til de grønlandske forhold.

- Det system, vi har etableret, passer til vores kultur og vores behov, og vi synes det vil være mere effektiv. Administrationen skal fremover hedde Inua. Og fremover skal vi blot have tre udvalg, siger Ane Hansen.

Udover Inua skal der være udvalg for service fra børn til ældre, der skal hedde Inuit, mens Timi Tarnilu være udvalg for kultur, idræt og forebyggelse.

Forandring og sammenhold

- Vi har efterlignet det danske system for meget, men ingen har gjort for at ændre det. Vi vil være foregangsområde for, hvordan administrationen skal se ud i Grønland i fremtiden, hvor vi har ønsket at mindske administrationen og i stedet styrke erhvervslivet, fortæller hun.

- Det vi ønsker er forandring og mere sammenhold i kommunen. Vi skal væk fra de normer, som ikke passer til vores kultur, for eksempel fjerne forskellige forvaltninger og i stedet få alle områder til at arbejde sammen. Det skal være langt mere enkelt at arbejde i kommunen, hvor gennemsigtigheden for vores arbejde bliver bedre, lyder det fra Ane Hansen