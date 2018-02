Kommune overvejer rådgivningenhed til dårlige betalere

Mens gælden til de offentlige per 31. januar 2018 var 763,8 millioner kroner, plus hensættelserne til tab på skatter på 190 millioner kroner, vil Kommune Qeqertalik nu undersøge hvordan gælden i det hele taget opstår, inden kommunen går i gang med at iværksætte eventuelle tiltag mod dårligere betalere.

Det fremgår af dagsordenen for kommunalbestyrelsens kommende møde, der skal afholdes på onsdag i Aasiaat.

Her skal kommunalbestyrelsen i den nystiftede kommune blandt andet drøfte hvordan kommunen kan hjælpe de dårlige betalere til at blive bedre til at indfri deres gæld hos de offentlige.

Det er Inuit Ataqatigiits kommunalbestyrelsesmedlem, Peter Olsen, der har stillet forslag til tiltag, så gælden til de offentlige kan mindskes.

- Vi er meget glade for forslaget, der kan være med til at forbedre kommunens økonomi og vi vil gerne tage Peter Olsens forslag til efterretning, skriver borgmester Ane Hansen fra Inuit Ataqatigiit i oplægget til punktet om Peter Olsens forslag om oprettelse af rådgivningsenhed til forgældede personer.

Mangler og fejl i sagsbehandling forårsager gæld

Men Kommune Qeqertalik vil først undersøge hvordan gælden i det hele taget opstår, inden kommunen går i gang med at iværksætte tiltag mod dårligere betalere:

- Vi kan konstatere ud fra revisionsberetninger vi har modtaget omkring Qaasuitsup Kommunia, at ikke en uvæsentlig årsag til at borgene får gæld til det offentlige skyldes mangler og fejl i sagsbehandling inden flere områder, lyder det i oplægget.

- Det er den del som vi i Kommune Qeqertalik i første omgang vil have fokus på at forbedre, da der stilles krav om dette i henhold til kommunernes forvaltning, og vi håber på Inuas tilslutning til dette, skrive Ane Hansen.

Udvalget Inua indstiller overfor kommunalbestyrelsen, at Peter Olsens forslag undersøges nærmere, samtidig med at kommunen undersøger hvilke strategier og forskellige praksisser kommunen i første omgang skal anvende for at få de dårlige betalere til at blive bedre til at betale deres gæld.

Af et nyligt §37-svar fra fra naalakkersuisoq for skat og finanser, Inuit Ataqatigiits Aqqaluaq B. Egede til Demokraternes Inatsisartut-medlem Randi Vestergaard Evaldsen, fremgår det, at Kommune Qeqertaliks 4 byer er opgjort til at have borgere med gæld på: