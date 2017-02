Kommune: Naalakkersuisut bruger fantasital om pris for renovering af Kangerlussuaq

Selvstyret brugte 'alternative fakta', da de i sommeren 2015 angav prisen for en renovering af lufthavnen i Kangerlussuaq til at ligge på 1,5 milliarder kroner.

Det mener kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia, der på sit møde 23. februar besluttede at opfordre Selvstyret til at udarbejde et retvisende økonomisk estimat af prisen for renoveringen.

Kraftig prisstigning i løbet af en måned

Allerede i 2015 undrede borgmester Herrmann Bertelsen (S) sig højlydt over prisen på de 1,5 milliarder for udbedring af landingsbanen.

Prisen var nemlig i løbet af en måned steget fra først 250 millioner til 500 millioner og siden til 1.525 millioner. Disse beregninger er udarbejdet af Mittarfeqarfiit

Undersøgelse fra rådgivningsselskab

I november 2015 fremkom ARTEK med en vurdering, der pegede på, at lufthavnen generelt er i en god forfatning.

Det internationale rådgivningsselskab SWECO har siden undersøgt forholdene og Qeqqata Kommunia har i februar modtaget deres rapporter.

Ifølge kommunens administration konkluderer SWECO, at prisen er lavere end de 1,5 milliarder.

- Umiddelbart synes SWECO’s sammenfatning af undersøgelser at understøtte ARTEK forskernes undersøgelser, altså at der ikke er et renoveringsbehov på op mod 1,5 mia. kr, skriver administrationen i sin indstilling til kommunalbestyrelsen.

Kræver nye beregninger

På den baggrund mener administrationen, at den oprindelige beregning er mest retvisende.

- Det er administrationens vurdering, at det reelle renoveringsbehov for Kangerlussuaq Lufthavn formentlig højest beløber sig til Mittarfeqarfiits estimat fra forsommeren 2015, hvor de havde estimeret renoveringsbehovet til 250 mio. kr, står der i indstillingen.

Det er på den baggrund at kommunalbestyrelsen nu har besluttet, at 'Grønlands Selvstyre anmodes om at få udarbejdet et økonomisk estimat og en handlingsplan for renovering af Kangerlussuaq lufthavn ved en international rådgivningsselskab'.

Går Selvstyret ikke med til dette, så vil kommunen selv få udarbejdet dette materiale.