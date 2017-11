Kommune Kujalleq sætter budgetrekord

Borgmester Kiista P. Isaksen (S) oplyser, at anlægsbudgettet for næste år aldrig har været større i kommunens historie – nemlig 52,5 millioner kroner, som skal bruges til nybyggeri, renoveringer og bekæmpelse af skimmelsvamp i kommunens ejendomme.

Socialområdet

- Det er et realistisk budget vi har vedtaget, også set i forhold til de store og økonomisk tunge udfordringer vi har været igennem i 2017. Vi har formået at imødekomme især socialområdets behov for ekstraordinære midler ud over rammerne i budgettet for 2017, oplyser borgmesteren i en pressemeddelelse.

Hun pointerer, at kommunen har store og ambitiøse målsætninger og nævner, at kommunen i løbet af foråret vil have tre nye kunstgræsbaner. Desuden lægger borgmesteren vægt på, at man fortsat har en plan om at sikre, at taksterne for en daginstitutionsplads ikke bliver dyrere end 1000 kroner, når indeværende valgperiode er udløbet.

Taksten i dag

- Vi er i dag nede på 1.500 kr. pr. barn, og vil i løbet af valgperioden gradvist nå ned på de 1.000 kr. Således vil den maksimale daginstitutionstakst i 2018 være kr. 1.400,- pr. barn, oplyser Kiista P. Isaksen.