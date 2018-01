Kommune indfører uvarslede tilsynsbesøg på værtshuse

Det nye initiativ skyldes en rapport fra tilsynsmyndighederne i Sundhedsdepartementet, som har afsløret rystende tilstande på specielt to værtshuse i Tasiilaq. Men mange andre værtshuse og butikker er også blevet afsløret i ikke at leve op til lovens krav, når man har en alkoholbevilling.

- Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi tager situationen meget alvorligt, understreger Lars Møller-Sørensen.

- Finder kommunen overtrædelser af alkoholbevillingerne vil vi både anmelde forholdene til Politiet, der er direkte udøvende myndighed på området, og hvis bevillingsindehaverne ikke får bragt forholdene i orden, er kommunen klar til at inddrage bevillingerne midlertidig eller permanent, oplyser kommunaldirektøren.

- Det er ganske enkelt uacceptabelt at man vælger at se bort fra reglerne i den lovgivning der gælder for området angiveligt blot for at profitmaksimere, siger Lars Møller-Sørensen.

Beskæmmende

- Jeg finder det beskæmmende, at bevillingsindehaverne inklusiv de offentligt ejede butikker har så lidt respekt for reglerne i et område, der i forvejen lider voldsomt under konsekvenserne af alkoholmisbrug, fastslår han.

