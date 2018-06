Kommune glæder sig over trofæjagt

Redaktionen Tirsdag, 12. juni 2018 - 10:40

Qeqqata Kommunia er tilfreds med, at Naalakkersuisut i sidste uge uddelte ti koncessioner til trofæjagt i området ved Kangerlussuaq.

Koncessionerne er alle gået til lokale operatører, der med koncessionerne har fået mulighed for langsigtet planlægning og investeringer. Koncessionshaverne vil nu gå i gang med at bygge hytter i tilknytning til jagtområdet. På nuværende tidspunkt drejer det sig om seks nye hytter/lodges, og samtidig har en af koncessionshaverne planer om at udvide en eksisterende hytte.

- Turismen er et bærende element i Qeqqata Kommunias erhvervsstrategi, og her har det stor betydning, at vi nu kan tilbyde trofæjægere en oplevelse for livet i de smukke arktiske omgivelser ved Kangerlussuaq. Med koncessionsprincippet giver vi lokale fangere og jægere mulighed for at blive turistoperatører – og dermed sikrer vi et erhvervsliv, der er stærkt lokalt forankret, skriver borgmester Malik Berthelsen (S) fra Qeqqata Kommunia i en pressemeddelelse.

- Vi ser Kangerlussuaq som et område med et kæmpemæssigt potentiale inden for turismen – og det er det potentiale, vi er i fuld gang med at udvikle. Udover at udlægge områder til trofæjagt har vi blandt andet lavet et kommuneplantillæg, der åbner for hyttebebyggelse og eventuelt hotelbyggeri i Kangerlussuaq-området, ligesom vi er meget langt med planerne for at bygge en naturvej mellem Kangerlussuaq og Sisimiut, som vil gøre naturen lettere tilgængelig og samtidig skabe et godt og blivende grundlag for turistoperatørerne i Kangerlussuaq, siger Berthelsen.

De ti koncessioner til trofæjagt blev uddelt i sidste uge af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Uddelingen skete efter en offentlig udbudsrunde, hvorefter et bedømmelsesudvalg bestående af Qeqqata Kommunia, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og Departementet for Erhverv og Energi har foretaget en samlet vurdering af de indkomne ansøgninger. Vurderingen er foretaget på baggrund af vurderingskriterierne: Aktivitetsplan, sagkundskab og erfaring, finansieringsplan og grønlandsk forankring.