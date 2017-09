Kommune fjerner stopklods i byggesager

I dag starter en bygherre typisk med at få tildelt et areal. Derefter skal han søge en grave- og støbetilladelse, der gives parallelt med, at selve byggesagsbehandlingen gennemføres.

Gravetilladelse isoleres

Fremover vil man isolere gravetilladelsen, så den ikke hænger sammen med støbe- og byggesagsbehandlingen.

Denne lille ændring kan få enorm stor betydning for bygherren, fordi han eksempelvis hurtigere kan komme i gang med at fjerne fjeld, planere eller på anden måde gøre arealet klar til de håndværkere, som skal anlægge selve byggeriet.

- Vi har jo en meget kort anlægssæson her i Grønland. Denne ændring kan få stor betydning, fordi forarbejdet kan gå i gang i indeværende sæson i stedet for, at det hele først kan påbegyndes sæsonen efter, forklarer Hans Henrik Winther Johannsen, der er stabschef i Anlæg og Miljø i Kommuneqarfik Sermersooq.

Har testet modellen

Han oplyser, at kommunen har testet den nye model i det små, og det viser sig, at det hele kører mere smidigt til glæde for dem, der står bag byggeriet.

- At der ændres detaljer i byggeriet for at det lever op til myndighedernes krav om eksempelvis brandsikkerhed, har jo ingen indflydelse på selve gravearbejdet, forklarer stabschefen.

Stort ønske

Det har været et stort ønske fra byggebranchen, at bureaukratiet i forbindelse med disse tilladelser blev smidigere. Hans Henrik Winther Johannsen er overbevist om, at kommunens ændring vil være til stor gavn ikke kun for bygherrerne, men også kommunen.