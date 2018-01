Kommune har fået RAL i økonomistyringen

I forbindelse med overgangen til det nye system kan borgere og leverandører opleve forsinkelser i forbindelse med udbetalinger, fremgår det af en pressemeddelse fra kommunen.

- Vi beklager, men gør alt hvad vi kan for, at udbetalingerne kommer til tiden. Vi har nogle udfordringer i forbindelse med overgangen til det nye system. Det gør, at vi har flere manuelle arbejdsgange, der tager længere tid, siger økonomichef i Kommuneqarfik Sermersooq Troels Pedersen.

Det nye system, ERP Grønland, er et system som mange af de større virksomheder i Grønland bruger.