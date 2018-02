Kommune vil betale regningen til varmeapparater efter strømsvigt

Et par måneders ustabil strømforsyning i bygden Tasiusaq ved Upernavik kulminerede med total strømafbrydelse om aftenen mandag den 29. januar i omkring seks timer midt i minus 30,2 graders kulde med kuldefaktor.

Det fik Avannaata Kommunias kriseberedskab til at få Pilersuisoqs bygdebutik i Tasiusaq til at åbne og uddele varmeapparater. Varmeapparater som petroleumsovne, primusapparater og stearinlys til 35.000 kroner, da de fleste af husene i bygden med oliefyr ikke kunne blive varmet op under strømsvigtet.

Vil vurdere situationen i andre tilfælde

Ifølge Avannaata Kommunias borgmester Palle Jerimiassen (S) skal kommunen betale de 35.000 kroner, men vil ikke sige om det vil blive en kutyme at uddele varmeapparater til andre borgere, der oplever strømsvigt:

- Vi dækker udgiften til varmeapparaterne, siger Palle Jerimiassen til Sermitsiaq.AG.

Vil det sige, at andre borgere i Avannaata Kommunia kan ringe til dig, når de oplever strømsvigt midt i kulden og få uddelt varmeapparater?

- Denne situation var en ekstraordinær situation, hvor der var minus 26 graders kulde, og som du også selv skrev i Sermitsiaq.AG, var kuldefaktoren over minus 30 grader, siger Palle Jerimiassen.

Så andre borgere skal ikke forvente at få uddelt varmeapparater af kommunen i tilfælde af strømsvigt?

- Vi vil vurdere situationerne fra gang til gang, slutter Palle Jerimiassen.

Det var overbelastning på dele af el-nettet, der fik en transformator og el bryder til at gå i stykker i Tasiusaqs elværk, og dermed efterlade bygden uden el, og de fleste huse uden varme, fra mandag aften ved 20-tiden til natten til tirsdag til lidt i klokken to.

