Kommunalt bengnaveri til 340.000 kroner

Der er samlet set 340.000 kroner årlige bestyrelseskroner i spil.

IA har scoret flest penge

Under konstitueringsforhandlingerne afgøres det, hvem der ud over lønnen for kommunalbestyrelsesarbejdet skal have en ekstra indtjening.

I de seneste fire år har partiet IA sat sig tungt og hevet flest penge hjemme til sine kommunalbestyrelsesmedlemmer. I alt 190.000 kroner årligt ud af puljen på 340.000.

Resterende ben

Dernæst kommer Demokraterne som via en formandspost i Nuuk Imeq fik et ben på 80.000 kr., mens Siumut med to bestyrelsesposter sammenlagt kun har opnået 70.000 kr. i bestyrelseshonorar på trods af, at de har otte kommunalbestyrelsesmedlemmerne, hvilket er det samme antal som IA.

Fordelingen i dag

Fordelingen af pengene ser således ud i dag:

Nuuk Imeq:

Formand Justus Hansen, Demokraterne, 80.000 kr.

Iserit:

Formand Malene Lynge, IA, 60.000 kr.

Chalotte Pike, IA, 35.000 kr.

Peter Davidsen, Siumut, 35.000 kr

Nuup Bussi: