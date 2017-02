Kommunalpolitikernes privatøkonomi på nettet

Fremover kan borgerne i Kommuneqarfik Sermersooq klikke sig ind på kommunens hjemmeside og se kommunal- og bygdebestyrelsesmedlemmers økonomiske interesser.

For i 2014 besluttede kommunalbestyrelsen nemlig, at administrationen i Kommuneqarfik Sermersooq, med inspiration fra Inatsisartuts hvervsregister, skulle oprette et lignede register. Politikerne i Inatsisartut kan frivilligt indberette oplysninger om eventuelle øvrige hverv og økonomiske interesser.

Tillid til politikerne

- Jeg er glad for, at vi nu har fået reglerne for indberetning på plads. Fremad kan vi sikre mest mulig åbenhed om politikernes personlige økonomiske interesser og ikke mindst sikre borgernes tillid til, at politikernes beslutninger ikke bliver påvirket af usaglige hensyn, siger borgmester Asii Chemnitz Narup (IA) i kommunens hjemmeside.

Politikerne i kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelser kan frivilligt vælge at opgive oplysninger om lønnede bestyrelsesposter, lønnet stilling ud over hvervet som politisk medlem, indtægt fra selvstændig virksomhed, selskabsinteresser og aftaler af økonomisk karakter med tidligere arbejdsgivere.

