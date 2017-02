Kommunalpolitiker ønsker lufthavne i disse byer

Anlæg lufthavne i Qasigiannguit, Qeqertarsuaq og Kangaatsiaq.

Det siger medlem af kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia, Kristian Jeremiassen (S), der samtidigt offentliggører sit kandidatur til kommunevalget den 4. april.

- Det er nødvendigt at anlægge lufthavne i disse tre byer, hvis den nye kommune skal udvikle sig erhvervsmæssigt, siger Kristian Jeremiassen.

Læs: Jeremiassen: Hold borgermøde også i Qasigiannguit

Ingen udvikling

Qaasuitsoq bliver delt 1. januar 2018. Nordkommunen skal bestå af Ilulissat, Upernavik, Uummannaq og Qaanaaq, mens den anden skal bestå af Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Aasiaat og Kangatsiaq.

- Planlægningen og finansieringen bør ske i tæt samarbejde med Naalakkersuisut, den nye kommune og Kalaallit Airports. Der er ingen udvikling Qasigiannguit, Qeqertarsuaq og Kangaatsiaq, og det er svært at tage til disse byer, da de ikke har lufthavne, påpeger Kristian Jeremiassen, der i de seneste 16 år har været kommunalbestyrelsesmedlem.

Læs: S-politiker jubler over fyring af naalakkersuisoq

Gavner borgere og turister

Og han siger, at det er for dyrt at have helikoptere.

- Helikopterne er snart fortid, og det er dyrt at have helikopterne i drift. Derfor vil det være en finansiering for fremtiden, hvis der skal anlægges lufthavne i de tre byer, og det vil kun gavne borgerne og turisterne, lyder det fra Kristian Jeremiassen.

Læs: Afviser kritik af de nye trafikaftaler