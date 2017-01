Kommunaldirektør går til modangreb på fagforeninger

En lang række fagforeninger og senest De Grønlandske Kommuners Landsforening er fortørnede over, at Kommuneqarfik Sermersooq er gået enegang og tildelt særligt ansatte på socialområdet specielle personalegoder.

Hensigten med de nye personalegoder, som Sermersooqs økonomiudvalg traf beslutning om i sidste uge, er, at kommunen kan fastholde og tiltrække nye medarbejdere.

Konstitueret kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen siger til Sermitsiaq.AG om de faglige organisationers advarsler:

- Alle elementerne i den pakke er blevet udvalgt, fordi de ligger inden for de gældende regler. Det er muligheder, som alle kommuner kan benytte sig af. Alle tiltag er også blevet godkendt i kommunens hovedsamarbejdsudvalg, hvor alle de væsentlige faglige organisationer som AK, IMAK, SIK og DJØF sidder. De har alle godkendt tiltagene.

Kommunaldirektøren pointerer, at det netop er kommunens formål at sikre bedre levevilkår.

- Det kan vi ikke, så længe vi ikke har mulighed for at ansætte socialrådgivere eller pædagoger i vores mindre byer. De ubesatte stillinger har store konsekvenser både for borgere og for de ansatte. Vi kan selvfølgelig bare sidde og vente på, at nogle andre løser problemerne, men hvis de faglige organisationer eller KANUKOKA har andre forslag til, hvordan man løser det problem, lytter vi gerne, oplyser han.

Lars Møller-Sørensen siger, at det er helt ved siden af at kalde det en skævvridning af arbejdsmarkedet.

- Der er tale om seks til otte stillinger, der har vist sig svære at besætte. Nogle af jobbene har været slået op i flere år. Hvis tiltagene betyder, at disse job bliver besat, er det næppe noget, der vælter det grønlandske arbejdsmarked, slutter han.

Formanden for Kanukoka, Simon Simonsen, oplyser i en pressemeddelelse, der blev udsendt tidligere onsdag, at "det handler om, at landet står sammen frem for at give enkelte områder særbehandling".