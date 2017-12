Kommission har sat sit sidste punktum

Det var tilbage i sommeren 2014, at kommissionen blev nedsat med det sigte gennem et fælles ansvar at bidrage til en positiv udvikling.

Respekt

- I et mangfoldigt samfund skal der herske respekt for borgernes forskellige erindringer og opfattelser af begivenheder, historiske handlinger og beslutninger igennem tiden. Det er vigtigt at diskutere disse forhold og skabe forståelse for deres betydning for nutidens samfundsforhold samt folkets levevilkår – til gavn for den enkeltes og det grønlandske folks selvbevidsthed, hedder det i kommissoriet, der har lagt rammerne for arbejdet.

Videre står der:

- Forsoningsprocessen skal bidrage til at viden om samfundsforhold og forståelse borgerne imellem forøges. En større bevidsthed om eget udgangspunkt giver en forbedret mulighed for et inkluderende og respektfuld samfund og en tryg udvikling.

Forsoningskommissionen har bestået af fire til seks medlemmer og der har været en større udskiftning gennem årene. Arbejdet er blevet støttet af et sekretariat, og det har årligt kostet 2,4 millioner kroner.

Det var under Aleqa Hammond formandstid i Naalakkersuisut, at rammerne for kommisionen blev støbt, hvor Siumut blev assisteret af Atassut og Parii Inuit.

Medlemmerne

Følgende medlemmer kan i dag aflevere betænkningen i Katuaq i Nuuk: Kommissionens formand Josef Therkildsen, Dorthe Kathrine Olsen, Ida Mathiassen og Iisaavaraq Petrussen. Karla Jessen Williamsson er æresmedlem.