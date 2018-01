Kommission belaster landskassen med ekstra 7,4 millioner kroner

Finans- og skatteudvalget i Inatsisartut har godkendt bevillingen til køb af stueetagen på adressen Noorlernut 4 tæt på forsamlingshuset i Nuuk.

Ingen lejemål

I indstillingen til udvalget begrunder Naalakkersuisut det med, at de nuværende lokaler er for små, og det har ikke været muligt at finde et passende lejemål.

- Markedet er undersøgt, og det vurderes som værende svært at finde en tilsvarende erhvervsejendom med den samme centrale beliggenhed som ejendommen og med passende størrelse, hedder det i indstillingen, som fastslår, at behovet for nye lokaler er ”akut”.

Et flertal i Finans- og skatteudvalget, bestående af Inuit Ataqatigiit og Siumut godkendte købet på mødet, der fandt sted mellem jul og nytår. Når kommissionen er færdig med sit arbejde, er det meningen, at andre dele af centraladministrationen skal overtage lokalerne.

Modstander af købet

Demokraternes formand Randi Vestergaard Evaldsen er modstander af købet af erhvervsejendommen.

- Demokraterne har naturligvis sagt nej til dette, da vi mener, at det er alt for mange penge at bruge på det. Og da især når kommissionen åbenbart har nedlagt sit arbejde, skriver hun i en pressemeddelelse med henvisning til, at Forfatningskommissionen siden november har ligget underdrejet, fordi man ikke kan finde ud af, hvem der skal indtræde i kommissionen efter den tidligere Atassutter Mala Høy Kuko skiftede til Siumut og IA’eren Ane Hansen søgte orlov for at hellige sig borgmesterhvervet.

