Nu kommer rubinerne på markedet

Walter Turnowsky Fredag, 16. november 2018 - 08:45

Nu starter salget af rubiner fra Greenland Rubys mine i Appaluttoq. Smykkefirmaet Hartmanns har designet en kollektion, og står ligeledes for distributionen af de slebne rubiner i Skandinavien.

Dermed er Hartmanns de første, der sælger Appaluttoq-rubiner.

- Det er utrolig spændende, siger firmaets ejer Ulrik Hartmann til Sermitsiaq.AG.

- Det er en sensation at Kongeriget Danmark har fået sin egen ædelsten.

Ulrik Hartmann har designet en kollektion på 50 smykker med i alt cirka 300 karat grønlandske rubiner. Priserne starter ved 10.000 kroner, men hvis ens kære trænger til en virkelig stor julegave, så kan man også få smykker til 300.000 kroner.

- Det har været en stor fornøjelse at være den første i verden til at arbejde med grønlandske rubiner i en smykkekollektion. Vi har håndplukket Rigsfællesskabets allerførste rubiner og håndlavet en enestående smykkekollektion. Hvert smykke tager udgangspunkt i rubinens farve og form, så ædelstenens karakteristika fremhæves.

Har besøgt minen

Ulrik Hartmann har selv besøgt minen i Appaluttoq, og han satser tydeligvis på at sælge rubinerne på fortællingen om de grønlandske rubiner, der er udvundet bæredygtigt og socialt ansvarlig.

- Det er enormt spændende at få lov at arbejde så tæt med Greenland Ruby. Jeg har været i minen, observeret sprængninger på tæt hold og set hvordan rubiner sidder indhyllet i klippeformationer. Besøgt deres kontor i både Nuuk og Bangkok hvor ædelstenene bliver sorteret og slebet. Det er helt spektakulært hvad naturen har gemt på i 2,9-3,1 milliarder år. Jeg er stolt og beæret over at være den første til at introducerer rubinerne på verdensmarkedet.

Således lægger han i din markedsføring også vægt på fortællingen om de lokale fangere som opdagede ”røde sten” i klipperne under rensdyrjagt i fjeldene, samt at der er tale om nogle af verdens ældste rubiner.

Ny fond

Men også fortællingen om, at de er udvundet med fokus på social ansvarlighed, spiller en rolle for Ulrik Hartmann.

- Det har været essentielt at Grønland skal have æren og også få noget ud af denne nye forretningsmulighed. Minen benytter således udelukkende Grønlandsk arbejdskraft og 8 % af minen ejes indirekte af det Grønlandske Selvstyre, som også får royalty fra alle solgte rubiner.

Selv donerer Ulrik Hartmann 0,5 procent af salgsprisen til 'Pink Polar Bear Foundation', som Greenland Ruby netop har etableret. Fonden støtter international polarforskning i alle discipliner, især beskyttelse af mennesker og dyr, der er ramt af klimaændringer og ledsagende kulturelle forandringer.

Begejstring hos Greenland Ruby

Hos Greenland Ruby er man glad for, at der langt om længe kommer gang i salget - samt at an mener, at man har fundet den helt rigtige partner.

- Greenland Ruby er begejstret for partnerskabet med Hartmanns, og for at være med som de første til at introducere rubiner og pink safirer fra Grønland til skandinaviske kunder. Vores samarbejde er gennemgribende og viser et tydeligt og ansvarligt engagement fra Hartmanns, hvad angår minedrift og sourcing af ædelstene, siger Hayley Henning, vicepræsident for salg og marketing hos Greenland Ruby.

- Sjældne rubiner og pink safirer fra Grønland kombineret med Hartmanns design- og håndværksmæssige kunnen vil frembringe de fineste og mest dyrebare juveler, ikke kun for smykke connaisseurs, men for alle, der søger noget unikt og med en historisk oprindelse: en uforlignelig rubin og pink safir fra Kongeriget Danmark.

Allerede i forsommeren i år begyndte guldsmed Iben Rasmussen i Aalborg at designe og sælge unika-smykker med Appaluttoq-rubiner. Men der er tale om rubiner en prøveproduktion. Nu går salget i gang på større kommerciel basis.

Og skulle man stå og mangle den tidligere omtalte julegave, samt komme forbi København, så kan smykkerne købes i Ulrik Hartmanns butik i Bredgade.