De kommer ind i Qaasuitsoq Kujalleq

Både IA og Siumut får 7 medlemmer valgt til overgangsudvalget i Qaasuitsoq Kujalleq.

Det meddeler kommunen nu til Sermtsiaq.

Dermed bekræfter kommunen Sermitsiaq.AGs tidligere udregning, der viste, at Atassut bliver tungen på vægtskålen.

Tallene er ganske vist udregnet før fintællingen, men vores beregning viser, at der skal flyttes 63 stemmer fra Siumt til IA for at IA får et mandat ekstra.

Ifølge kommunen betyder det, at følgende kommer ind:

Inuit Ataqatigiit

Ane Hansen

Peter Olsen

Hector Lennert Sørensen

Aqqa Sørensen

Hans Aronsen

Thomas Petersen

Niels Kristensen

Siumut

Jess Svane

Enok Sandgreen

Timooq Mølgaard

Otto Jeremiassen

Kristian Jeremiassen

Nikolaj Jeremiassen

Kristian Broberg

Atassut

Naja Petersen

Selvom fordelingen er ret sikker, så kan det sidste navn på listen stadig nå at ændre sig især hos IA. Her er det kun 6 stemmer, der skiller Bia A. Broberg fra Niels Kristensen.

Hos Siumut har Kristian Broberg et forspring på 15 stemmer til Jens Vetterlain

Naja Petersen har et komfortabelt forspring.