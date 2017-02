Kielsen styrker sin position i Siumut

Ligesom ved sidste rokade kom det som et lyn fra en klar himmel, da landstyreformand Kim Kielsen fredag fyrede den respekterede naalakkersuisoq Martha Lund Olsen, og lagde hendes ansvarsområder over til koalitionspartneren IA.

Lund Olsen blev allerede ved dannelsen af Siumut-IA-Partii Naleraq koalitionen fjernet fra socialområdet, som ellers er hendes store ekspertise og kæphest, og sat ind på øretævernes holdeplads i departementet for infrastruktur.

Påskud

Med fyringen, begrundet i at hun stiller op til kommunalvalget i Sermersooq Kommune og dermed skal sprede sin opmærksomhed for meget, sætter Kielsen samtidig et hårdt slag ind mod strammerfløjen i Siumut ledet af Lars-Emil Johansen, mener kommentator Sten Lund.

- Jeg tror næsten det der med borgmesterstillingen (som flere har spået at Martha Lund Olsen går efter, red.) er en afledningsmanøvre. Vi ved jo godt at Martha Lund Olsen går ind for Lars-Emil Johansens hårde linje med hensyn til selvstændighedsdebatten. Det her er en fortsættelse af fløjkrigen i Siumut, som får flere og flere konsekvenser. Lars-Emil Johansens alliance begynder at slå revner, og hans position er blevet svagere, vurderer Sten Lund.

