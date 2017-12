Kommentator: Politiske illusionister

Så skarpt opridser den politiske kommentator Palle Christiansen selvstændighedsdebatten i sin seneste klumme i avisen AG.

Illusionsshow

- Det store illusionshow hedder selvstændighed. Deres spektakulære afledningsmanøvre hedder Forfatningskommissionen og det, de vil flytte fokus væk fra, er, at de ikke har igangsat betydende reformer og at de ingen politiske pejlemærker har at præsentere, skriver Palle Christiansen.

Han henviser blandt andet til den nye lov om ensprissystem for el og vand.

- Når man genindfører et ensprissystem, så bremser man den naturlige udvikling med flytning til byerne. Man gør det endnu dyrere at drive Grønland, fastslår kommentatoren.

Dyre rejser og middage

- Forfatningskommissionen ender kun med at bruge en masse penge på en unødvendig embedsbolig, på en masse dyre rejser samt middage og i sidst ende, så kommer der intet nyt under solen fra den kommission. Alle ved at Grønland kan blive selvstændigt, hvis det er det, man ønsker. Alle kender konsekvenserne, fastslår Palle Christiansen i sin klumme, der slutter med at konstatere:

- Med andre ord er det en stor illusion.

Læs hele klummen i avisen AG, som du kan få adgang til via linket herunder: