Kommende OL-deltager: Jeg er i drømmeland

- Jeg håber ikke på, at nogen vil vække mig op og sige, at de ting, der er sket i de seneste dage er en kæmpe joke. Det er så vildt, at jeg er blevet udtaget, og jeg føler som om, jeg er i drømmeland.

Det siger den 32-årige freestyle skiløber, Laila Friis-Salling, til Sermitsiaq.AG.

Hun bliver officielt udtaget til vinter-OL på mandag, der skal foregå i den sydkoreanske by, Pyeongchang.

Laila Friis-Salling oplyser, at hun deltager ved den store sportsbegivenhed på grund af Canada.

- Canada skulle have haft tre deltagere i freestyle half pipe, men her besluttede Canadas idrætsforbund selv, at de kun vil have to deltagere med. Dermed gik den ene plads til mig, siger hun.

Den 7. februar drager hun sammen med 16 andre OL-atleter til Pyeongchang.

- Jeg vil nyde min deltagelse så meget som muligt og yde mit allerbedste. Hvis jeg kan komme i Top 20 vil jeg blive lykkelig, fremhæver hun.

Da Sermitsiaq.AG talte med hende i november sagde hun, at det er slut med skisporten efter OL. Men nu har hun lidt ændret sine planer.

- Det er helt sikkert, at det er min eneste OL-deltagelse. Men nu kan det ikke blive meget bedre, derfor er det svært at give slip på sporten. Jeg vil aldrig stoppe med at stå på ski, og jeg vil deltage i World Cuppen lidt endnu, lyder det fra Laila Friis-Salling.

Hun oplyser, at hendes mor, far og sin lillebror tager til Pyeongchang og følger med ved vinter-OL.

