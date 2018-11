Kommende lov kan stoppe problematiske kinesiske investeringer

Walter Turnowsky Onsdag, 28. november 2018 - 06:17

Danmark er på vej med en lov, der skal gøre der muligt at afvise udenlandske selskaber ved projekter, som lufthavne, havne og teleinfrastruktur. Loven sigter blandt andet mod lande som Kina. Parallelt arbejdes der med en tilsvarende lov for henholdsvis Grønland og Færøerne.

Emnet blev drøftet under rigsmødet på Færøerne i juni. Her redegjorde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) for de danske planer om at screene udenlandske selskaber, der ønsker at investere i kritisk infrastruktur i Danmark. På det efterfølgende pressemøde fortalte lagmand Aksel V. Johannesen, at også Grønland og Færøerne er interesseret i at samarbejde med Danmark om at udarbejde en tilsvarende lovgivning.

Formandens departement oplyser, at arbejdet med lovgivningen endnu ikke for alvor er kommet i gang. Der har været enkelte drøftelser for sommerferien, men endnu er der ikke dannet den fælles arbejdsgruppe, der konkret skal arbejde med lovgivningen.

Sikkerhedspolitik

Det skabte spændinger mellem Danmark og Grønland, at kinesiske ExIm Bank var i spil, som en mulig långiver til lufthavnspakken. I forlængelse af rigsmødet på Færøerne aftalte Lars Løkke Rasmussen (V) og Kim Kielsen (S) så, at man vil undersøge muligheden for et dansk engagement i lufthavnspakken. Dette mundede så ud i aftalen, der blev underskrevet i september.

En sådan lovgivning om screening af udenlandske selskaber berører både statslige og grønlandske kompetencer. Som udgangspunkt er etableringen af lufthavne, havne og telekommunikation et rent grønlandsk anliggende. Men hvis et land som Kina kan komme til at eje kritisk infrastruktur, er det et samtidig et sikkerhedspolitisk spørgsmål og dermed kan Danmark påberåbe sig, at det er et rigsanliggende.

Også i EU er der fokus på problemstillingen. Så sent som tirsdag i sidste uge indgik EU-kommissionen, ministerrådet og europarlamentet en aftale om screening af udenlandske selskaber ved kritiske projekter. Og selvom det fastslås, at det er de enkelte stater, der skal afgøre, hvad de vil tillade og hvad de ikke vil tillade på deres territorium, så opfordres der dog til øget samarbejde og udveksling af informationer om udenlandske selskaber.